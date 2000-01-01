Дегтярёв Ефим Никонов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1854
Отец: Никон Феоктистов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1878
Сын: Дегтярёв Иван Ефимов
Мать ребёнка: Дегтярёва Прасковья Васильева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Мать ребёнка: Дегтярёва Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
27.07.1888 ст.
Дочь: Прасковья Ефимова
Мать ребёнка: Дегтярёва Прасковья Васильева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Прасковья Васильева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1896
Сын: Дегтярёв Яков Ефимов
Мать ребёнка: Дегтярёва Прасковья Васильева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Дегтярёва Прасковья Васильева
Смерть
Неизвестно