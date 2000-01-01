Дегтярёв Георгий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Бракосочетание
02.10.1902
Жена: Дегтярёва Анна Иванова
Рождение ребёнка
29.01.1908
Сын: Дегтярёв Василий Георгиев
Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1911
Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дегтярёва Анна Иванова
Смерть
Неизвестно