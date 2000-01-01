Дегтярёв Георгий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Георгий Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Дегтярёв Ефим Никонов

Мать: Дегтярёва Прасковья Васильева

Бракосочетание
02.10.1902

Жена: Дегтярёва Анна Иванова

Рождение ребёнка
29.01.1908

Сын: Дегтярёв Василий Георгиев

Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Иванова

Рождение ребёнка
28.05.1911

Сын: Дегтярёв Иван Георгиев

Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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