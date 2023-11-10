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Дегтярёв Гордей Егоров

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

01.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904 ст.

Отец: Дегтярёв Георгий Ефимов

Мать: Дегтярёва Анна Иванова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Дегтярёв Николай Гордеевич

Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Ивановна

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария Гордеевна

Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Ивановна

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1935

Сын: Дегтярёв Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Ивановна

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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