Дегтярёв Гордей Егоров
Место рождения
Дата рождения01.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904 ст.
Отец: Дегтярёв Георгий Ефимов
Мать: Дегтярёва Анна Иванова
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дегтярёв Николай Гордеевич
Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария Гордеевна
Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Дегтярёва Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дегтярёва Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно