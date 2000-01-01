Дегтярёва (Кузнецова) Прасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Кузнецова) Прасковья Васильева

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Муж: Дегтярёв Ефим Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1878

Сын: Дегтярёв Иван Ефимов

Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Дегтярёв Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов

Рождение ребёнка
27.07.1888 ст.

Дочь: Прасковья Ефимова

Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.

Сын: Дегтярёв Антон Ефимов

Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1896

Сын: Дегтярёв Яков Ефимов

Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов

Смерть
Неизвестно
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