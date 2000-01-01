Дегтярёва (Кузнецова) Прасковья Васильева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1878
Сын: Дегтярёв Иван Ефимов
Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов
Рождение ребёнка
27.07.1888 ст.
Дочь: Прасковья Ефимова
Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1896
Сын: Дегтярёв Яков Ефимов
Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов
Смерть
Неизвестно