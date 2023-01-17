Дегтярёв Иван Ефимов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения26.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1878
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1900
Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова
Рождение ребёнка
26.07.1908
Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908
Сын: Дегтярёв Ефим Иванов
Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова
Рождение ребёнка
11.02.1912 ст.
Сын: Дегтярёв Алексей Иванович
Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова
Рождение ребёнка
29.01.1915 ст.
Сын: Дегтярёв Василий Иванович
Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно