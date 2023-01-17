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Дегтярёв Иван Ефимов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

26.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1878

Отец: Дегтярёв Ефим Никонов

Мать: Дегтярёва Прасковья Васильева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Дегтярёв Даниил Иванович

Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.

Сын: Дегтярёв Федот Иванович

Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.07.1908

Сын: Дегтярёв Степан Иванов

Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Дегтярёв Ефим Иванов

Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова

Рождение ребёнка
11.02.1912 ст.

Сын: Дегтярёв Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
29.01.1915 ст.

Сын: Дегтярёв Василий Иванович

Мать ребёнка: Дегтярёва Ксения Александрова

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Ксения Александрова

Смерть
Неизвестно
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