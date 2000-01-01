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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
935Девичий Рукав, с. каз. и вл.при р. Мокше.206192617639Церковь православная 1. Училище. Завод кожевенный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
С. Девичий Рукав4Ник. и Ир. Евл. Кондаковы2031549
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
423. Девичий Рукав, село бывшее владельческое и государственное, при реке Мокше, дворов 278, жителей 1661, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь право Показать все
440. Нв. Девичий Рукав (Шклян), село бывшее государственное, при речке Варме, дворов 151, жителей 942, церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Девичий Рукав