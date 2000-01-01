село Девичий Рукав, село Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1913) — Familio

Девичий Рукав

Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
935Девичий Рукав, с. каз. и вл.при р. Мокше.206192617639Церковь православная 1. Училище. Завод кожевенный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
С. Девичий Рукав4Ник. и Ир. Евл. Кондаковы2031549

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Девиченская волость
423. Девичий Рукав, село бывшее владельческое и государственное, при реке Мокше, дворов 278, жителей 1661, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь право Показать все
Краснослободский уезд, Ельниковская волость
440. Нв. Девичий Рукав (Шклян), село бывшее государственное, при речке Варме, дворов 151, жителей 942, церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Девиченская волость
село Девичий Рукав
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