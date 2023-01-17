Дегтярёв Антон Ефимов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения16.01.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Сорокина Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Дегтярёва Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1915 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1921
Дочь: Матюнина Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Дегтярёва Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Манафова Марина Антоновна
Мать ребёнка: Дегтярёва Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Дегтярёва Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теряева Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Дегтярёва Мавра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно