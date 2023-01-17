Дегтярёва (Дёмина) Мавра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Дёмина) Мавра Михайловна

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

03.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1890

Отец: Дёмин Михаил Ефимович

Мать: Евдокия Емельяновна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.

Сын: Дегтярёв Пётр Антонович

Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Сорокина Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.07.1915 ст.

Сын: Дегтярёв Антон Антонович

Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.04.1921

Дочь: Матюнина Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Манафова Марина Антоновна

Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теряева Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Антон Ефимов

Смерть
Неизвестно
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