Дегтярёва (Дёмина) Мавра Михайловна
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения03.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1890
Отец: Дёмин Михаил Ефимович
Мать: Евдокия Емельяновна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Сорокина Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов
Рождение ребёнка
08.07.1915 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов
Рождение ребёнка
07.04.1921
Дочь: Матюнина Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Манафова Марина Антоновна
Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теряева Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Дегтярёв Антон Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно