Дёмин Михаил Ефимович
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1847
Отец: Ефим Андреев
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
16.10.1866
Рождение ребёнка
03.05.1890
Дочь: Дегтярёва Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Дёмина Евдокия Емельяновна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно