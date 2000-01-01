Дёмин Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Михаил Ефимович

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1823 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: Ефим Андреев

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
16.10.1866

Жена: Дёмина Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
03.05.1890

Дочь: Дегтярёва Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Дёмина Евдокия Емельяновна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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