Дегтярёва (Ермачкова) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1902
Рождение ребёнка
29.01.1908
Сын: Дегтярёв Василий Георгиев
Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Ефимов
Рождение ребёнка
28.05.1911
Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно