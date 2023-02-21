Дегтярёва (Ермачкова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Ермачкова) Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1902

Муж: Дегтярёв Георгий Ефимов

Рождение ребёнка
29.01.1908

Сын: Дегтярёв Василий Георгиев

Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Ефимов

Рождение ребёнка
28.05.1911

Сын: Дегтярёв Иван Георгиев

Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Георгий Ефимов

Смерть
Неизвестно
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