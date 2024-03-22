Дегтярёва (Авдеева) Ненила Гордеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смерти03.08.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: Авдеев Гордей Васильев
Мать: Христинья Петрова
Бракосочетание
05.05.1848 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Авдотья Никонова
Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Вахтерова Пелагея Никонова
Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов
Рождение ребёнка
02.05.1864
Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов
Рождение ребёнка
01.02.1867
Сын: Дегтярёв Георгий (Егор) Никонов
Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов
Рождение ребёнка
02.08.1870
Дочь: Евдокия Никонова
Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов
Смерть
03.08.1898 ст.