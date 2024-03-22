Дегтярёва (Авдеева) Ненила Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Авдеева) Ненила Гордеева

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

03.08.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: Авдеев Гордей Васильев

Мать: Христинья Петрова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
05.05.1848 ст.

Муж: Дегтярёв Никон Феоктистов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Дегтярёв Ефим Никонов

Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Авдотья Никонова

Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Вахтерова Пелагея Никонова

Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов

Рождение ребёнка
02.05.1864

Сын: Дегтярёв Тимофей Никонов

Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов

Рождение ребёнка
01.02.1867

Сын: Дегтярёв Георгий (Егор) Никонов

Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1870

Дочь: Евдокия Никонова

Отец ребёнка: Дегтярёв Никон Феоктистов

Смерть
03.08.1898 ст.
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