Дегтярёв Георгий Никонов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения01.02.1867
Дата смерти13.01.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1867
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
10.02.1886
Рождение ребёнка
16.11.1891
Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Саввина
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1894 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Саввина
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1896
Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Саввина
Рождение ребёнка
08.04.1898 ст.
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1901
Дочь: Александра Егорова
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Саввина
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
13.01.1906 ст.