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Дегтярёв Георгий Никонов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

01.02.1867

Дата смерти

13.01.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1867

Отец: Дегтярёв Никон Феоктистов

Мать: Дегтярёва Ненила Гордеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
10.02.1886

Жена: Дегтярёва Екатерина Саввина

Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Дегтярёв Григорий Егоров

Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Саввина

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1894 ст.

Сын: Дегтярёв Федот Егоров

Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Саввина

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Дегтярёв Фёдор Егоров

Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Саввина

Рождение ребёнка
08.04.1898 ст.

Сын: Дегтярёв Василий Егоров

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1901

Дочь: Александра Егорова

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Саввина

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
13.01.1906 ст.
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