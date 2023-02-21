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Александра Егорова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

?.04.1901

Дата смерти

26.10.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1901

Отец: Дегтярёв Георгий Никонов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
26.10.1902 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от коклюша
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