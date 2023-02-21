Александра Егорова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения?.04.1901
Дата смерти26.10.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1901
Отец: Дегтярёв Георгий Никонов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
26.10.1902 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от коклюша