Дегтярёва (Калдина) Екатерина Саввина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1869
Отец: Калдин Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1886
Рождение ребёнка
16.11.1891
Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Никонов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1894 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Никонов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1896
Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Никонов
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Никонов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно