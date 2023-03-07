Дегтярёва (Калдина) Екатерина Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Калдина) Екатерина Саввина

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Место рождения

Каменный Брод, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: Калдин Савва

Мать: не указана

Каменный Брод, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
10.02.1886

Муж: Дегтярёв Георгий Никонов

Рождение ребёнка
16.11.1891

Сын: Дегтярёв Григорий Егоров

Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1894 ст.

Сын: Дегтярёв Федот Егоров

Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1896

Сын: Дегтярёв Фёдор Егоров

Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Никонов

Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Дегтярёв Георгий Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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