Калдин Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Дегтярёва Екатерина Саввина
Мать ребёнка: не указана
Каменный Брод, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калдин Антон Саввин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно