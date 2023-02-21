Калдин Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалдин Савва

Калдин Савва

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Дегтярёва Екатерина Саввина

Мать ребёнка: не указана

Каменный Брод, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калдин Антон Саввин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close