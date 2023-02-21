Дегтярёв Никон Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Никон Феоктистов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Феоктист Антипов

Мать: Анна Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
05.05.1848

Жена: Дегтярёва Ненила Гордеева

Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1853

Сын: Агриппина Никонова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Дегтярёв Ефим Никонов

Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Авдотья Никонова

Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Дочь: Архипова Наталья Никонова

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Вахтерова Пелагея Никонова

Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева

Рождение ребёнка
02.05.1864

Сын: Дегтярёв Тимофей Никонов

Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева

Рождение ребёнка
01.02.1867

Сын: Дегтярёв Георгий Никонов

Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1870

Дочь: Евдокия Никонова

Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Евдокия Никонова

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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