Дегтярёв Никон Феоктистов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1830
Отец: Феоктист Антипов
Мать: Анна Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
05.05.1848
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1853
Сын: Агриппина Никонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Авдотья Никонова
Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Дочь: Архипова Наталья Никонова
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Вахтерова Пелагея Никонова
Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева
Рождение ребёнка
02.05.1864
Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева
Рождение ребёнка
01.02.1867
Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1870
Дочь: Евдокия Никонова
Мать ребёнка: Дегтярёва Ненила Гордеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Евдокия Никонова
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно