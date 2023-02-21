Суханова (Дегтярёва) Евдокия Никонова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегтярёв Никон Феоктистов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1885 ст.
Отец ребёнка: не указан
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно