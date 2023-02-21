Суханова (Дегтярёва) Евдокия Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Дегтярёва) Евдокия Никонова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтярёв Никон Феоктистов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1885 ст.

Сын: Суханов Емельян Иванов

Отец ребёнка: не указан

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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