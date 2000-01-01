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Суханов Емельян Иванов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

15.07.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: Суханова Евдокия Никонова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
29.10.1904 ст.

Жена: Суханова Анисья Алексеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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