Суханов Емельян Иванов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения15.07.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1885 ст.
Отец: не указан
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
29.10.1904 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно