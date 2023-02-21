Феоктист Антипов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смерти01.01.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Антип Васильев
Мать: Екатерина Филиппова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Алёна Феоктистова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Авдотья Феоктистова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Дегтярёв Никон Феоктистов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимова
Смерть
01.01.1850 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния