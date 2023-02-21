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Феоктист Антипов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

01.01.1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Антип Васильев

Мать: Екатерина Филиппова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Алёна Феоктистова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Авдотья Феоктистова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Дегтярёв Никон Феоктистов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимова

Смерть
01.01.1850 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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