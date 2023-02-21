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Антип Васильев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1761 г.р.

Жена

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1815 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Дехтерёв Василий Фёдоров

Мать: Федосья Афонасьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Феоктист Антипов

Мать ребёнка: Екатерина Филиппова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Дегтярёв Пётр Антипов

Мать ребёнка: Екатерина Филиппова

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Степан Антипов

Мать ребёнка: Екатерина Филиппова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Филиппова

Смерть
1850
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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