Антип Васильев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1780
Отец: Дехтерёв Василий Фёдоров
Мать: Федосья Афонасьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Феоктист Антипов
Мать ребёнка: Екатерина Филиппова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Мать ребёнка: Екатерина Филиппова
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Степан Антипов
Мать ребёнка: Екатерина Филиппова
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Филиппова
Смерть
1850
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния