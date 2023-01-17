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Федосья Афонасьева

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Место рождения

Пурдошки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Пурдошки, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Дехтерёва Устинья Васильева

Отец ребёнка: Дехтерёв Василий Фёдоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Дегтярёв Григорий Васильев

Отец ребёнка: Дехтерёв Василий Фёдоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Антип Васильев

Отец ребёнка: Дехтерёв Василий Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Дегтярёв Данила Васильев

Отец ребёнка: Дехтерёв Василий Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерёв Василий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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