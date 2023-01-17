Федосья Афонасьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Дехтерёва Устинья Васильева
Отец ребёнка: Дехтерёв Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Сын: Дегтярёв Григорий Васильев
Отец ребёнка: Дехтерёв Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Антип Васильев
Отец ребёнка: Дехтерёв Василий Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Отец ребёнка: Дехтерёв Василий Фёдоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно