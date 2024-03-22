Дегтярёв Данила Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Данила Васильев

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1761 г.р.

Жена

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: Дехтерёв Василий Фёдоров

Мать: Федосья Афонасьева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Дегтярёв Афонасий Данилов

Мать ребёнка: Афимья Маркова

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Дегтярёва Марфа Данилова

Мать ребёнка: Афимья Маркова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Дегтярёва Авдотья Данилова

Мать ребёнка: Афимья Маркова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Дегтярёва Анна Данилова

Мать ребёнка: Афимья Маркова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Дегтярёва Акулина Данилова

Мать ребёнка: Афимья Маркова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дегтярёва Дарья Данилова

Мать ребёнка: Афимья Маркова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Дегтярёв Емельян Данилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Дегтярёв Михаил Данилов

Мать ребёнка: Афимья Маркова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Маркова

Смерть
1848
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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