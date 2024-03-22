Дегтярёв Данила Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: Дехтерёв Василий Фёдоров
Мать: Федосья Афонасьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Дегтярёв Афонасий Данилов
Мать ребёнка: Афимья Маркова
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Дегтярёва Марфа Данилова
Мать ребёнка: Афимья Маркова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Дегтярёва Авдотья Данилова
Мать ребёнка: Афимья Маркова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Дегтярёва Анна Данилова
Мать ребёнка: Афимья Маркова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Дегтярёва Акулина Данилова
Мать ребёнка: Афимья Маркова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дегтярёва Дарья Данилова
Мать ребёнка: Афимья Маркова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: Афимья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Маркова
Смерть
1848