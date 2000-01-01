Дехтерёв Василий Фёдоров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Дата рожденияВычислено 1755
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1755
Отец: Дехтерёв Фёдор Михайлов
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Сын: Дегтярёв Григорий Васильев
Мать ребёнка: Федосья Афонасьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Дехтерёва Устинья Васильева
Мать ребёнка: Федосья Афонасьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Антип Васильев
Мать ребёнка: Федосья Афонасьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Мать ребёнка: Федосья Афонасьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Афонасьева
Смерть
1817