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Дехтерёв Василий Фёдоров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда

Дата рождения

Вычислено 1755

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Жена

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755

Отец: Дехтерёв Фёдор Михайлов

Мать: Дехтерёва Пелагея Петрова

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Дегтярёв Григорий Васильев

Мать ребёнка: Федосья Афонасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Дехтерёва Устинья Васильева

Мать ребёнка: Федосья Афонасьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Антип Васильев

Мать ребёнка: Федосья Афонасьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Дегтярёв Данила Васильев

Мать ребёнка: Федосья Афонасьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Афонасьева

Смерть
1817
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