Дехтерёв Фёдор Михайлов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Дата рожденияВычислено 1740
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740
Отец: Дехтерёв Михаил Григорьев
Мать: Пелагея Семёнова
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Мать ребёнка: Дехтерёва Пелагея Петрова
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Дочь: Аксинья Фёдорова
Мать ребёнка: Дехтерёва Пелагея Петрова
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Дехтерёва Пелагея Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1809