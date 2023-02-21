Дехтерёв Фёдор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерёв Фёдор Михайлов

Место рождения

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда

Дата рождения

Вычислено 1740

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1719 г.р.

Мать

Вычислено 1715 г.р.

Жена

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1740

Отец: Дехтерёв Михаил Григорьев

Мать: Пелагея Семёнова

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Дехтерёв Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Дехтерёва Пелагея Петрова

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Дочь: Аксинья Фёдорова

Мать ребёнка: Дехтерёва Пелагея Петрова

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1767

Сын: Дехтерёв Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Дехтерёва Пелагея Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дехтерёва Пелагея Петрова

Смерть
1809
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