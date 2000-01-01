Пелагея Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Сын: Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов
Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Дочь: Агриппина Михайлова
Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дехтерёв Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Марья Михайлова
Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно