Пелагея Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Дехтерёв Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов

Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Дочь: Агриппина Михайлова

Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
1755

Сын: Дехтерёв Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Марья Михайлова

Отец ребёнка: Дехтерёв Михаил Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерёв Михаил Григорьев

Смерть
Неизвестно
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