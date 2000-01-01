Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1753
Отец: Дехтерёв Михаил Григорьев
Мать: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Мать ребёнка: Дарья Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Мать ребёнка: Дарья Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьева
Смерть
1820
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния