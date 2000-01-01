Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1719 г.р.

Мать

Вычислено 1715 г.р.

Жена

Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1751 г.р.

Дети

Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753

Отец: Дехтерёв Михаил Григорьев

Мать: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Суханов Макар Фёдоров

Мать ребёнка: Дарья Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Суханов Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Дарья Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьева

Смерть
1820
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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