Дехтерёв Григорий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Дехтерёв Михаил Григорьев
Мать: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Устинья Никифорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Устинья Никифорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Устинья Никифорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Степан Григорьев
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Фёдор Григорьев
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Никифорова
Смерть
1817