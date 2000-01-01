Дехтерёв Григорий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерёв Григорий Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1719 г.р.

Мать

Вычислено 1715 г.р.

Жена

Вычислено 1757 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1779 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1883 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Дехтерёв Михаил Григорьев

Мать: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Устинья Никифорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Устинья Никифорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Устинья Никифорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Степан Григорьев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Никифорова

Смерть
1817
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