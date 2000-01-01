Дехтерёв Михаил Григорьев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Дата рожденияВычислено 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1719
Отец: Дехтерёв Григорий Степанов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Сын: Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Дочь: Агриппина Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дехтерёв Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Марья Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Семёнова
Смерть
Неизвестно