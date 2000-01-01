Дехтерёв Михаил Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерёв Михаил Григорьев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда

Дата рождения

Вычислено 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1719

Отец: Дехтерёв Григорий Степанов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Дехтерёв Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Дехтерёв Фёдор (младший) Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Дочь: Агриппина Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Дехтерёв Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Марья Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Семёнова

Смерть
Неизвестно
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