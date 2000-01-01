Дехтерёв Григорий Степанов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Дата рожденияВычислено 1671
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1671
Отец: Дехтерёв Степан
Мать: Афимья Иванова
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1707
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1710
Сын: Дехтерёв Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1719
Сын: Дехтерёв Михаил Григорьев
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Смерть
1747