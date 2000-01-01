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Дехтерёв Григорий Степанов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда

Дата рождения

Вычислено 1671

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1671

Отец: Дехтерёв Степан

Мать: Афимья Иванова

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1707

Сын: Дехтерёв Иван Григорьев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1710

Сын: Дехтерёв Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1719

Сын: Дехтерёв Михаил Григорьев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Смерть
1747
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