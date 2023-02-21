Дехтерёв Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1671
Сын: Дехтерёв Григорий Степанов
Мать ребёнка: Афимья Иванова
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Иванова
Смерть
Неизвестно