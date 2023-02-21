Дехтерёв Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерёв Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1660 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1671

Сын: Дехтерёв Григорий Степанов

Мать ребёнка: Афимья Иванова

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Иванова

Смерть
Неизвестно
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