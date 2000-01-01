Дехтерёв Иван Григорьев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Дата рожденияВычислено 1707
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1707
Отец: Дехтерёв Григорий Степанов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1745
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Савелий Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Аксинья Григорьева
выдана в замужество в оное село
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Григорьева
Смерть
1767