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Дехтерёв Иван Григорьев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда

Дата рождения

Вычислено 1707

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1725 г.р.

Дети

1745 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707

Отец: Дехтерёв Григорий Степанов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1745

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Савелий Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Аксинья Григорьева

выдана в замужество в оное село
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Григорьева

Смерть
1767
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