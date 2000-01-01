Фёдор Григорьев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Пимен Фёдоров
Мать ребёнка: Агафья Дмитриева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Военная служба
1812
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение
Вычислено 1883
Отец: Дехтерёв Григорий Михайлов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Дмитриева
Смерть
Неизвестно