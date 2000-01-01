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Фёдор Григорьев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Вычислено 1809 г.р.
1819 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Пимен Фёдоров

Мать ребёнка: Агафья Дмитриева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Военная служба
1812
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Дехтерёв Григорий Михайлов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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