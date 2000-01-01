Степан Григорьев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1796
Отец: Дехтерёв Григорий Михайлов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Епифанова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Мать ребёнка: Аксинья Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
1840