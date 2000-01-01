Степан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Григорьев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1796 г.р.

Дети

Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1835 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Дехтерёв Григорий Михайлов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Епифанова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Гришанин Яков Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Епифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Епифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
1840
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