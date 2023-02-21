Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Степан Григорьев

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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