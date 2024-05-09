Аксинья Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Епифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1835 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Степан Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Гришанин Яков Степанов

Отец ребёнка: Степан Григорьев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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