Устинья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Дехтерёв Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Дехтерёв Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Дехтерёв Григорий Михайлов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно