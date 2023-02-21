Устинья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья Никифорова

Устинья Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1779 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Дехтерёв Григорий Михайлов

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Дехтерёв Григорий Михайлов

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Дехтерёв Григорий Михайлов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерёв Григорий Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close