Дехтерёва Пелагея Петрова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Филиппова??
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Отец ребёнка: Дехтерёв Фёдор Михайлов
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Дочь: Аксинья Фёдорова
Отец ребёнка: Дехтерёв Фёдор Михайлов
с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Дехтерёв Фёдор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно