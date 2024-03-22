Дехтерёва Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерёва Пелагея Петрова

Место рождения

Аракчеево, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Аракчеево, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Филиппова??
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Дехтерёв Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Дехтерёв Фёдор Михайлов

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Дочь: Аксинья Фёдорова

Отец ребёнка: Дехтерёв Фёдор Михайлов

с.Девичий Рукав, Замокшский стан Шацкого уезда
Рождение ребёнка
1767

Сын: Дехтерёв Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Дехтерёв Фёдор Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерёв Фёдор Михайлов

Смерть
Неизвестно
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