Екатерина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Феоктист Антипов
Отец ребёнка: Антип Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Отец ребёнка: Антип Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Степан Антипов
Отец ребёнка: Антип Васильев
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Васильев
Смерть
Между 1834 и 1850