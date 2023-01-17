Екатерина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1815 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Феоктист Антипов

Отец ребёнка: Антип Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Дегтярёв Пётр Антипов

Отец ребёнка: Антип Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Степан Антипов

Отец ребёнка: Антип Васильев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Васильев

Смерть
Между 1834 и 1850
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