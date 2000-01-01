Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Алёна Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Антипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Авдотья Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Антипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Никон Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктист Антипов
Смерть
После 1857