Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ефимова

Анна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Алёна Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Антипов

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Авдотья Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Антипов

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Никон Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Антипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Антипов

Смерть
После 1857
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