Архипова (Дегтярёва) Наталья Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова (Дегтярёва) Наталья Никонова

Архипова (Дегтярёва) Наталья Никонова

avatar

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1830 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Никон Феоктистов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1880

Муж: Архипов Архип Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close