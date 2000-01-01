Архипов Архип Степанов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1880
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1885 ст.
Дочь: Иулиана Архипова
Мать ребёнка: Архипова Наталья Никонова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно