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Архипов Архип Степанов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1880

Жена: Архипова Наталья Никонова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1885 ст.

Дочь: Иулиана Архипова

Мать ребёнка: Архипова Наталья Никонова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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