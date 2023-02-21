Авдеев Гордей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Гордей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Дегтярёва Ненила Гордеева

Мать ребёнка: Христинья Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Авдеев Фёдор Гордеев

Мать ребёнка: Христинья Петрова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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