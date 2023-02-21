Авдеев Гордей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Дегтярёва Ненила Гордеева
Мать ребёнка: Христинья Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Авдеев Фёдор Гордеев
Мать ребёнка: Христинья Петрова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно