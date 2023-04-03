Дегтярёва (Киселёва) Екатерина Лавретьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярёва (Киселёва) Екатерина Лавретьева

Дегтярёва (Киселёва) Екатерина Лавретьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1872 ст.

Муж: Дегтярёв Ефим Никонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1874 ст.

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close