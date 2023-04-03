Дегтярёва (Киселёва) Екатерина Лавретьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1872 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1874 ст.
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Дегтярёв Ефим Никонов
Смерть
Неизвестно