Кичина (Моклокова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1886 ст.
Дата смерти10.03.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Чакрышкина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
19.09.1912
Дочь: Сверчкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Кичин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: Федорова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
08.02.1915 по старому стилю, сама Валентина День Рождения праздновала 23 февраля
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Кичин Имя неизвестно Николаевич
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
11.01.1919
Дочь: Гусева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
Около 1921
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
02.06.1928
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Кичина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1978