Кичина (Моклокова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичина (Моклокова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.02.1886 ст.

Дата смерти

10.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1886 ст.

Отец: Моклоков Алексей Петрович

Мать: Моклокова Евдокия Гавриловна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Чакрышкина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Кичин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1912

Дочь: Сверчкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Кичин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: Федорова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
08.02.1915 по старому стилю, сама Валентина День Рождения праздновала 23 февраля
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Кичин Имя неизвестно Николаевич

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.01.1919

Дочь: Гусева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Кичин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кичин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.1928

Сын: Кичин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Кичина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичин Николай Амплеевич

Смерть
10.03.1978
Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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