Чакрышкина (Кичина) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти?.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Кичин Николай Амплеевич
Мать: Кичина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Около 1930
Муж: Чакрышкин Иван
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Чакрышкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Чакрышкин Иван
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Шарунова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чакрышкин Иван
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Чакрышкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Чакрышкин Иван
Рождение ребёнка
09.11.1940
Дочь: Патрушина Роза(Рая) Ивановна
Отец ребёнка: Чакрышкин Иван
Смерть
?.02.1988
Причина: естественная смерть от старости Похоронена: Громово, Летный городок, Ленинградская область