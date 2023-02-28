Чакрышкина (Кичина) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чакрышкина (Кичина) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

?.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Кичин Николай Амплеевич

Мать: Кичина Мария Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Чакрышкин Иван

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Чакрышкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Чакрышкин Иван

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Шарунова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чакрышкин Иван

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Чакрышкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Чакрышкин Иван

Рождение ребёнка
09.11.1940

Дочь: Патрушина Роза(Рая) Ивановна

Отец ребёнка: Чакрышкин Иван

Смерть
?.02.1988
Причина: естественная смерть от старости Похоронена: Громово, Летный городок, Ленинградская область
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