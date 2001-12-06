Шарунова (Чакрышкина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1934
Дата смерти06.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: Чакрышкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарунова Вера Александровна
Отец ребёнка: Шарунов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарунов Александр
Смерть
06.12.2001
Громово, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Причина: сердечный приступ Похоронена: Громово, Летный городок, Ленинградская область