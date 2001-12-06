Шарунова (Чакрышкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарунова (Чакрышкина) Мария Ивановна

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

06.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: Чакрышкин Иван

Мать: Чакрышкина Елизавета Николаевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарунова Вера Александровна

Отец ребёнка: Шарунов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарунов Александр

Смерть
06.12.2001
Громово, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Причина: сердечный приступ Похоронена: Громово, Летный городок, Ленинградская область
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