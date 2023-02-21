Патрушина (Чакрышкина) Роза(Рая) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1940
Отец: Чакрышкин Иван
Бракосочетание
Около 1966
Муж: Патрушин Федор
Рождение ребёнка
07.11.1967
Дочь: Патрушина Лариса Федоровна
Отец ребёнка: Патрушин Федор
Рождение ребёнка
25.05.1974
Сын: Патрушин Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Патрушин Федор
Смерть
Неизвестно