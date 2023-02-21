Патрушина (Чакрышкина) Роза(Рая) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушина (Чакрышкина) Роза(Рая) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1940

Отец: Чакрышкин Иван

Мать: Чакрышкина Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Около 1966

Муж: Патрушин Федор

Рождение ребёнка
07.11.1967

Дочь: Патрушина Лариса Федоровна

Отец ребёнка: Патрушин Федор

Красноармейское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1974

Сын: Патрушин Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Патрушин Федор

Красноармейское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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