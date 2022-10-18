Кичин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо 1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кичина Валентина
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Кичин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кичина Валентина
Рождение ребёнка
29.01.1948
Дочь: Бурова (Кичина) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Кичина Валентина
Смерть
Около 1973
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Причина: сердечный приступ