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Кичин Николай Николаевич

Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Около 1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Кичин Николай Амплеевич

Мать: Кичина (Моклокова) Мария Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кичина Валентина

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Кичин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кичина Валентина

Рождение ребёнка
29.01.1948

Дочь: Бурова (Кичина) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Кичина Валентина

Смерть
Около 1973
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Причина: сердечный приступ

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