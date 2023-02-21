Кичина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичина Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Кичин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кичин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
29.01.1948

Дочь: Бурова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кичин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичин Николай Николаевич

Смерть
Около 1980
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