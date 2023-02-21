Кичина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Кичин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кичин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1948
Дочь: Бурова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кичин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980