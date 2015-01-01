Бурова (Кичина) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1948
Отец: Кичин Николай Николаевич
Мать: Кичина Валентина
Рождение ребёнка
Около 1969
Сын: Буров Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Буров Владимир
Рождение ребёнка
Около 1977
Дочь: Румянцева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Буров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Владимир