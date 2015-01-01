Бурова (Кичина) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Кичина) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1948

Отец: Кичин Николай Николаевич

Мать: Кичина Валентина

Рождение ребёнка
Около 1969

Сын: Буров Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Буров Владимир

Рождение ребёнка
Около 1977

Дочь: Румянцева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Буров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Владимир

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